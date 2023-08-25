

Инвестированным Пенсионным агентством в «Никора» облигациям не грозит никакой риск - Меликадзе

25.08.2023 14:03





«Инвестированным Пенсионным агентством в «Никора» облигациям не грозит никакой риск, ни в коем случае», — заявил старший инвестиционный офицер Пенсионного агентства Гога Меликидзе.



По его словам, «Никора» является крупнейшей компанией и имеет много инвесторов, а также сотрудничает со многими банками.



В случае с «Никора», эмиссия бондов была 35 миллионов, у нас есть лимит концентрации, по которому мы можем инвестировать только 10%, то есть нашим участием было только 3,5 миллиона лари. Что касается деталей, то это бизнес-процесс. Существует хороший бизнес-период, у бизнеса также может быть аналогичный случай. В целом «Никора» — крупнейшая компания, она сделала эмиссию бондов в шестой раз. Мы дали только 3,5 миллиона лари, это 0,01% нашего портфеля. Компания в своем оперировании никогда не застрахована от такого сбоя. В нашем случае облигациям, инвестированным Пенсионным агентством, ни в коем случае не угрожает никакой риск. Мы являемся одним из мелких обладателей бондов, кроме нас у «Никора» есть много других инвесторов, компания сотрудничает со многими банками и является крупнейшей. Я хочу однозначно успокоить общественность, что инвестициям Пенсионного агентства в облигации «Никоры» не грозит никакой риск», — сказал Меликидзе.



Компания «Никора» подтвердила факт отравления 8 человек готовыми продуктами, купленными в сети супермаркетов, однако компания винит в произошедшем поставщика:



«С поступлением информации, мы сразу же выполнили все указания агентства (Национальное агентство продовольствия), активно с ними сотрудничаем, установили причину – куриное филе «Грако», которое использовалось при производстве котлет, их нам поставила компания «Джео Дистрибуция».



Разумеется, мы проинформировали упомянутую компанию о случившемся и сразу же сняли с продажи эту партию», — говорится в сообщении компании.



Бактерии сальмонеллы были обнаружены в котлетах по-киевски, продаваемых в тбилисской сети «Никора Трейд», в отделе готовых блюд, сообщило Национальное агентство продовольствия.





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