

Россиян попросили не ждать укрепления рубля

27.08.2023 15:16





В ближайшее время рубль вряд ли сможет существенно укрепиться, так как его курс все меньше зависит от цен на российские энергоресурсы, заявили опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты.



Аналитик канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов напомнил, что после потери европейского рынка даже увеличенные поставки в Китай и Индию пока не обеспечивают России прежнего объема нефтегазовых доходов. И после сокращения скидок на российскую нефть по отношению к эталонному сорту Brent и роста ее стоимости до 70 долларов курс доллара останется в коридоре 92-94 рублей до середины осени, «а то и дольше», считает эксперт.



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