

Крупнейшие азиатские криптобиржи присоединились к санкциям против российских банков

28.08.2023 23:13





Три ведущие азиатские криптовалютные биржи — Binance, OKX и Bybit — анонсировали приостановку операций с российскими банками, оказавшимися под санкциями. Пользователи могут воспользоваться альтернативными методами: денежными переводами, Системой быстрых платежей (СБП) и картами других банков, включая Райффайзенбанк, «Юникредит» или Почта Банк, отмечает Forbes.



Binance в выходные ввела ограничения для российских клиентов, позволив использовать только рубли для операций на пиринговой платформе. При попытке использовать иностранную валюту пользователи сталкиваются с сообщением, требующим выбрать местную валюту для P2P-торговли и указывающим на правила работы биржи в соответствии со страной, выбранной при верификации. Россияне, проживающие за границей и успешно прошедшие верификацию с подтверждением адреса, сохраняют возможность торговать валютами, кроме рубля, доллара США, евро и гривны.





Криптовалютная биржа OKX изменила перечень доступных методов платежей для P2P-операций, убрав карты «Сбербанка», «Тинькофф» и Альфа-банка. Аналогичная ситуация произошла и на платформе Bybit, где были внесены коррективы для платежных методов «Сбербанк» и «Тинькофф». Несмотря на то, что банки остались в списке доступных методов оплаты, сделки с ними временно не проводились. Однако позднее обе платежные системы были вновь включены на платформу, причем для «Сбербанка» был создан даже отдельный платежный метод с названием «Sberbank», уточняет VC.



Все три биржи основаны гражданами Китая, однако их офисы располагаются в разных точках планеты. Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. У компании есть офис в Сингапуре, но руководство заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры. Чжао утверждает, что Binance строго следует американским правилам. В рамках пятого пакета санкций, которые Европейский союз ввел против России, Binance в апреле 2022 года ввел ограничение на сумму владения криптоактивами более чем на 10 000 евро для российских граждан. Однако спустя год данное ограничение было снято.



Штаб-квартира OKX находится на Сейшельских островах, а сама компания, которую основал Стар Сюй, зарегистрирована в Гонконге и на Мальте. Компания стремится «отвечать на запросы рынка и регуляторные требования» — так OKX объяснил введение ряда ограничений для россиян в июне.



Bybit был основан Беном Чжоу в марте 2018 и работает по всему миру, за исключением США, материкового Китая, Сингапура, провинции Квебек (Канада) и некоторых других юрисдикций. Головной офис компании расположен в Дубае. Ранее Bybit не вводил ограничений для россиян: в ноябре 2022 года в Bybit заявили, что не будут «дискриминировать пользователей по месту их нахождения и паспорту».





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