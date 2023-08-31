

В июле экономика Грузии выросла на 5,5%

31.08.2023 12:14





По предварительной оценке Национальной службы статистики, в июле 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, рост реального ВВП составил 5,5%, а средний показатель за семь месяцев 2023 года определен на уровне 7,2%.



По сообщению «Грузстата», в июле 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, значительный вклад в рост экономики внесли такие отрасли, как финансовая и страховая деятельность, строительство, торговля, профессиональная, научная и техническая деятельности.



Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, отраслях информации и коммуникаций.





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