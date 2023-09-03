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Государство готово принять на переработку поврежденный градом виноград


03.09.2023   13:04


Государственное предприятие «Управляющая компания урожая» готово принять поврежденный градом виноград от фермеров по цене 0,90 лари за килограмм, — говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.

«Сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани Кахетинского региона.

Штаб по координации сбора урожая работает 24 часа в сутки, мобилизуются все ресурсы, чтобы пострадавшие производители могли без перебоев реализовать свой урожай.

Государство не оставит виноградарей-фермеров один на один с ущербом, вызванным стихийными бедствиями, и продолжит их поддерживать», — говорится в заявлении Национального агентства вина.


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