

Государство готово принять на переработку поврежденный градом виноград

03.09.2023 13:04





Государственное предприятие «Управляющая компания урожая» готово принять поврежденный градом виноград от фермеров по цене 0,90 лари за килограмм, — говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.



«Сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани Кахетинского региона.



Штаб по координации сбора урожая работает 24 часа в сутки, мобилизуются все ресурсы, чтобы пострадавшие производители могли без перебоев реализовать свой урожай.



Государство не оставит виноградарей-фермеров один на один с ущербом, вызванным стихийными бедствиями, и продолжит их поддерживать», — говорится в заявлении Национального агентства вина.







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