|
|
|
Государство готово принять на переработку поврежденный градом виноград
03.09.2023 13:04
Государственное предприятие «Управляющая компания урожая» готово принять поврежденный градом виноград от фермеров по цене 0,90 лари за килограмм, — говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
«Сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани Кахетинского региона.
Штаб по координации сбора урожая работает 24 часа в сутки, мобилизуются все ресурсы, чтобы пострадавшие производители могли без перебоев реализовать свой урожай.
Государство не оставит виноградарей-фермеров один на один с ущербом, вызванным стихийными бедствиями, и продолжит их поддерживать», — говорится в заявлении Национального агентства вина.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна