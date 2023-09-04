

В нынешнем году начнется строительство нового аэропорта в Телави

04.09.2023 18:00





«В этом году начнется строительство нового аэропорта в Телави», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.



По словам премьер-министра, правительство обсудит данный вопрос сегодня, одобрит и утвердит его.



«Как вы знаете, в Телави был исторический аэродром, и мы хотим организовать и построить на этом месте новую, современную инфраструктуру, создать новый Телавский аэропорт. Мы начнем проектирование и строительство в этом же году. Мы хотим, чтобы аэропорт принял первого пассажира уже где-то в мае-июне 2024 года», — заявил Ираклий Гарибашвили.



По его словам, стоимость проекта составит около 25-30 миллионов лари.



По заявлению Гарибашвили, новый аэропорт будет способствовать развитию внутреннего туризма.



«Это означает, что не только наши граждане, но и туристы смогут комфортно летать в течение дня, перемещаясь из Телави в Батуми, Местия, Амбролаури, Кутаиси. Необходимо развивать внутренние рейсы, внутреннюю авиацию. С этой целью правительство уже несколько лет помогает местным компаниям, и мы будем и дальше расширять это направление», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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