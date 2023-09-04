

В Кутаисский международный аэропорт будет инвестировано 85 миллионов лари

04.09.2023 19:31





«Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари, чтобы аэропорт мог полностью выполнять свои функции и обязанности», — заявил вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после заседания правительства.



По его словам, аэропорт Кутаиси должен быть идеальным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и тот потенциал, которым обладает этот аэропорт, должен быть полностью использован.



«Вот почему нам нужна взлетно-посадочная полоса. Вы знаете, что существующая взлетно-посадочная полоса в Кутаисском аэропорту имеет множество проблем и, по заключениям экспертов, восстановить ее невозможно. Проектирование уже ведется, и к концу года у нас будет новый проект, согласно которому мы выберем строительную компанию», — сказал Леван Давиташвили.



По словам министра, новая взлетно-посадочная полоса будет иметь длину 3,5 км и должна быть построена за 18 месяцев.



«Обновленный аэропорт означает, что у нас будет возможность принимать все типы судов, как пассажирских, так и грузовых», — заявил Леван Давиташвили.



Кроме того, по информации Минэкономики, за семь месяцев текущего года по сравнению с периодом до пандемии пассажиропоток Кутаисского аэропорта увеличился на 90%, а количество рейсов увеличено на 76. %. Количество рейсов из Кутаисского международного аэропорта также достигло исторического максимума — по сравнению с периодом июля 2019 года до пандемии количество рейсов в 2023 году выросло на 94%.







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