

Грузия имеет 30-процентный рост прямых иностранных инвестиций - Гарибашвили

11.09.2023 15:57





«Во втором квартале у нас 30-процентный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили 505 миллионов долларов. Всего за первые шесть месяцев поступило более одного миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Если сравнивать с 2019 годом, объем на 88 процентов выше», — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, это еще раз указывает на то, что в результате правильной политики правительства в Грузии создана предсказуемая среда.



Ираклий Гарибашвили отметил, что по данным стран, во втором квартале наибольший объем инвестиций поступил из Великобритании, а основная часть инвестиций поступила из Европы.



«В прошлом году у нас был рекордный уровень прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции достигли исторического максимума. В прошлом году поступило более двух миллиардов долларов. В этом году мы тоже начали год очень хорошо. Во втором квартале у нас почти 30-процентный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили 505 миллионов долларов. Всего за первые шесть месяцев, январь-июнь, в виде прямых иностранных инвестиций поступило более одного миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Если сравнить с 2019 годом, то этот объем на 88 процентов выше. Конечно, это нас очень радует, это еще раз свидетельствует о том, что в результате правильной политики нашего правительства здесь создана предсказуемая среда. Инвесторы вкладывают свои деньги в Грузию. Они доверяют этой созданной среде, верят в стабильность, устойчивость и предсказуемость в целом, и это очень радует», — заявил Ираклий Гарибашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





