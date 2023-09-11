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Тамаз Гаиашвили намерен подать иск в суд за нанесение ущерба бизнес-имиджу
11.09.2023 17:09
Тамаз Гаиашвили утверждает, что у «Georgian Airways» никогда не было бюджетной задолженности и одно из СМИ распространило об этом ложную информацию.
Кроме того, по словам Гаиашвили, о нем лично распространялась ложь, что он считает кампанией против него как бизнесмена.
Тамаз Гаиашвили говорит, что собирается подать иск в суд за нанесение ущерба бизнес-имиджу.
«В эти дни идет целенаправленное нанесение ущерба имиджу «Georgian Airways». Это целенаправленная кампания против правительства и компании. Вообще о гражданской авиации вспоминают, когда в стране беда. Вспомним новости тртьего августа в Шови. Подняли бучу, мол вертолеты в Шови не прилетели, а людям не помогают. Авиация уже много лет находится в плачевном состоянии, и это сознательно дискредитируется. Поддержки авиации нет, и они хотят, чтобы однажды авиация заработала настолько хорошо, что смогла бы помочь в те несчастные дни на том уровне и в том объеме, на котором могла бы это сделать любая нормальная страна. Лично обо мне говорили ложь, это как кампания против бизнесмена. Это наносит ущерб моему деловому имиджу, и я намерен подать в суд. Я не являюсь ни генеральным директором компании, ни ее учредителем, и это обвинение совершенно необоснованно», — заявил Тамаз Гаиашвили.
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