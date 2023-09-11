

Министр экономики: Наша цель – до десяти ежедневных рейсов в разные города Китая

11.09.2023 18:37





«Мы работаем с China Southern Airlines, чтобы увеличить количество прямых рейсов и добавить больше городов. Мы договорились, что скоро у нас будет по меньшей мере один рейс в день с Китаем, но наши амбиции больше. Скажу вам прямо, нашей целевой цифрой в разные города Китая может быть до десяти рейсов в день, чтобы мы могли обеспечить потоки, которые будут заметны и принесут ощутимый результат с экономической точки зрения», — заявил вице-премьер, министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге, прошедшем в администрации правительства.



Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо также повысить осведомленность о Грузии как туристическом направлении в Китае.



«У нас был разговор с нашими китайскими коллегами и партнерами о том, что необходимо спланировать, профинансировать и реализовать соответствующие маркетинговые кампании, чтобы сделать страну туристического назначения — Грузию более популярной в Китае. Мы будем работать вместе с китайскими партнерами, чтобы проводить более целенаправленные и ориентированные на результат кампании», — заявил Леван Давиташвили.



По его словам, Администрация туризма Грузии будет активно работать в этом направлении.



По словам вице-премьера, проведение целевых маркетинговых кампаний, которые должны повысить интерес к Грузии в Китае, напрямую связано с вопросом полетов, поскольку, по мнению Левана Давиташвили, полеты между Грузией и Китаем не будут коммерчески привлекательными для авиакомпаний без спроса на них.



«Нашему министерству предстоит большая работа в направлении формирования спроса на рейсы. На первом этапе у нас будет как минимум один рейс в день, семь рейсов в неделю. Это будет трехсторонний рейс – Пекин – Урумчи – Тбилиси. В конечном счете, мы хотим увеличить прямое сообщение с восточными городами Китая», — заявил Леван Давиташвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





