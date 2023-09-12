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Грузинских военных обучат предпринимательству


12.09.2023   12:45


Грузинские военнослужащие смогут пройти различные тренинги и курсы по ознакомлению с современной предпринимательской культурой и развитию необходимых навыков для открытия бизнеса в рамках правительственной программы "Производи в Грузии", сообщили в Министерстве обороны.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали начальник департамента управления человеческими ресурсами Минобороны Заза Чохели и замдиректора агентства "Производи в Грузии" Ираклий Габриадзе.

Меморандум направлен на планирование образовательных мероприятий для военнослужащих, а также сотрудничество в рамках соответствующих государственных программ поддержки бизнеса.

Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов.

Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.


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