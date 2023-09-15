

С октября зарплата сотрудников скорой помощи вырастет на 10%

15.09.2023 16:15





Заработная плата сотрудников Центра чрезвычайной координации и неотложной помощи вновь увеличится. Информацию об этом распространяет Минздрав.



По сообщению ведомства, с октября зарплата членов бригады скорой медицинской помощи и центральной диспетчерской увеличится на 10%.



«Изменения направлены на улучшение условий труда сотрудников и создание для них достойных условий труда.



С октября до четырех тысяч сотрудников получат повышенную заработную плату. Оклад врача скорой помощи, в среднем при восьми дежурствах, составит 2184 лари в месяц, реферального врача — 2536 лари, парамедика — 2184 лари, мотомедика — 2184 лари, младшего врача — 1800 лари, медсестры — 1664 лари, водителя — 1520 лари, диспетчера — 1392 лари, менеджера госпитализации — 1648 лари, начальника смены — 2560 лари, заместителя начальника смены — 2128 лари, оператора — 1024 лари.



Примечательно, что с 2024 года зарплата увеличится еще на 10%. Было улучшено медицинское страхование для сотрудников Центра чрезвычайной координации и неотложной помощи», — говорится в заявлении Минздрава.





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