

Еврокомиссия не продлила запрет на ввоз украинского зерна

15.09.2023 22:21





Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Как сообщается, срок эмбарго истекает сегодня.



Украина согласилась в течение 30 дней ввести правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования), чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок.



До этого момента Украина должна ввести эффективные меры по контролю экспорта четырех групп товаров с целью предотвращения любых перекосов на рынках в соседних с ней государствах-членах ЕС.



Европейская комиссия заявила, что будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.



Ранее решение отменить эмбарго приняла Болгария. Польша, Венгрия, Румыния и Словакия намерены продлить запрет.





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