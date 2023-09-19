

Гарибашвили: Грузия - одна из самых быстрорастущих экономик мира

19.09.2023 11:24





«Грузия является одной из самых быстрорастущих экономик мира», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Саммите по Целям устойчивого развития, где глава правительства принял участие в дискуссии, состоявшейся в формате диалога лидеров — «Укрепление интегрированной политики и публичных институтов для достижения целей устойчивого развития».



По словам Гарибашвили, в 2021 и 2022 годах в Грузии зафиксирован двузначный рост экономики, и в январе-июле 2023 года зафиксирован 7,2%-ый высокий экономический рост.



«Мое правительство доработало план локализации в 2021 году, чтобы интегрировать цели устойчивого развития на ключевом уровне. В настоящее время, благодаря этому плану, 32 из 64 муниципалитетов Грузии участвуют в осуществлении целей устойчивого развития. К 2025 году в этот процесс будут вовлечены все муниципалитеты.



Эти локализованные усилия соответствуют разработанному нами правительственному документу «Видение 2030 – Стратегия развития Грузии», в котором изложены ключевые приоритеты национального развития в соответствии с повесткой дня ООН в сфере устойчивого развития.



Вместе с тем, наше правительство пытается развивать возможности координации и механизмы прозрачности. С этой целью мы создали систему мониторинга национальной повестки дня Целей устойчивого развития ООН и обновления Целей устойчивого развития в режиме реального времени.



Наши значительные достижения позиционируют Грузию как глобальный центр бизнеса и финансов. Грузия – одна из самых быстрорастущих экономик мира. В 2021 и 2022 годах зафиксирован двузначный экономический рост. Рост по-прежнему высок, и в январе-июле 2023 года был зафиксирован на уровне 7,2%.



Позиция Грузии, как ответственного глобального игрока, продвигающегося вперед в реализации повестки дня до 2030 года, отражена в её многочисленной отраслевой политике, направленной на сокращение бедности, содействие социальной интеграции, улучшение доступа к образованию, развитие направления возобновляемых источников энергии и внедрение экологически чистых туристических практик», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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