

Глава НБГ: Коммерческий сектор не имеет права не подчиниться регулятору

20.09.2023 15:11





«Коммерческий сектор не имеет права не подчиниться регулятору, потому что коммерческий сектор руководствуется нашим законодательством», — заявила и.о президента Нацбанка Натия Турнава, отвечая на вопрос, есть ли у банков рычаги для самостоятельного принятия решения и не подчиняться решению Национального банка.



По её словам, есть положения, предусмотренные национальным законодательством, которые не являются частью международных санкций.



«Коммерческий сектор не имеет права не подчиняться регулятору, потому что коммерческий сектор является коммерческим сектором Грузии и руководствуется нашим законодательством. Я хотела бы уточнить, что мы также однозначно исполняем и продолжаем исполнять международные санкции. В национальном законодательстве есть положения, которые не являются частью международных санкций. Мы находимся в полном унисоне с финансовым сектором, коммерческими банками Грузии, и они, и мы выполняем международные санкции.



Адресатами нашей регуляции являются коммерческие банки и финансовые институты, лицензированные в нашей системе. В отношении них действует эта инструкция, они должны руководствоваться этой инструкцией. Здесь же скажу, что применение санкций – это более широкое понятие, чем меры по обеспечению чего-либо против конкретного подсанкционного лица. Этот процесс продолжается. Это, например, касается граждан зарубежных стран, и я хочу еще раз сказать, что Грузия никогда не станет местом уклонения от санкций», — сказала Турнава.





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