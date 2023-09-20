

Мэрия Батуми потратила 37 миллионов на зарплаты, но без учёта рабочего времени - Госаудит

20.09.2023 17:15





В 2022 году госслужащие, работающие в мэрии Батуми и городских службах, получили в общей сложности 37 миллионов лари в виде зарплат, а миллион лари был потрачен на их транспорт.



— «В муниципальных учреждениях Батуми не контролировалось соответствие получаемой работниками заработной платы фактическому рабочему времени, не фиксировалась явка работников на работу или явка на работу», — констатирует служба Госаудита Грузии в своем сегодняшнем заявлении.



Кроме того, службы мэрии не предоставили полную документацию, подтверждающую использование выданного топлива в служебных целях.



По данным проверки, в 2022 году для зарплат бюджетным организациям Батуми начислено 37’037’866 лари, из них на штатных сотрудников потратили 29’886 266 лари, а вознаграждение внештатных сотрудников составило 7’151’600 лари.

В результате проведенного аудита выявлено, что зарплата некоторых работников была «ошибочно перечислена другим работникам» в результате неправильного указания данных, необходимых для перевода бюджетных средств.



— «Согласно представленной информации, ошибочно перечисленная заработная плата была урегулирована путем личного расчета между работниками, однако документального подтверждения этого в течение проверяемого периода представить не удалось.



Недостатки мэрии Батуми в учете рабочего времени и целевого использования фондов зарплат свидетельствует о проблемах контроля оплаты труда», — говорится в отчете проверки аудиторов.



Согласно правилам учета рабочего времени, утвержденных Минздравом Грузии, формуляр «учета рабочего времени представляет собой ежемесячный отчет, который включает данные, зафиксированные в письменной или электронной форме».



Также, в 2022 году расходы на эксплуатацию и содержание личного транспорта бюджетников Батуми составило 1’027’691 лари.



Всего в 2022 году на личный автотранспорт госаппарат Батуми израсходовал 588’052 лари. В том числе на 83 транспортных средства, находящихся на балансе, потратили 469’407 лари, еще на 70 автомобилей, принадлежащих госчиновникам — 118’645 лари.



— «Связанный с транспортом анализ расходов показывает, что на лицо неправомерный расход топлива, выделяемый под личные транспортные средства».



Полное документальное подтверждение расходов потраченного бензина, для выполнения служебных обязанностей, госслужащим Аджарии представить так и не удалось.



— «Муниципалитету целесообразно разработать единый подход к управлению транспортом и план оптимизации в вопросе расхода топлива», — подытожили в службе аудите.







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