

Международный валютный фонд обеспокоен заявлением Нацбанка Грузии

21.09.2023 12:16





«Мы обеспокоены недавним заявлением Нацбанка Грузии об изменении своего подхода к санкциям», — об этом глава миссии МВФ (Международный валютный фонд, IMF) Джеймс Джон заявил изданию BPN.



По его словам, после тщательного изучения вопроса МВФ даст точную оценку влияния данного решения на поддерживаемую МВФ программу для Грузии, о восстановлении которой ведутся переговоры.



Напомним, ранее МВФ отложил утверждение второго транша Программы поддержки Грузии, отчасти было связано с разногласиями относительно изменения структуры управления Нацбанка.



«Как мы уже упоминали, в прошлом быстрые и адекватные действия Национального банка Грузии защитили финансовый сектор от влияния продолжающейся войны России в Украине. Национальный банк Грузии потребовал от коммерческих банков соблюдать соответствующие санкции. Мы обеспокоены недавним заявлением Нацбанка о том, что он меняет подход к санкциям. Мы собираемся подробно обсудить этот вопрос с Национальным банком и коммерческими банками, и после тщательного изучения сделаем точную оценку его влияния, в том числе на поддерживаемую МВФ программу для Грузии, о восстановлении которой ведутся переговоры», — заявил Джеймс Джон.



Как известно, 19 сентября, НБГ внес изменения в порядок исполнения режима санкций. Отныне международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде в отношении него не вынесен обвинительный приговор. Следует отметить, что единственным гражданином Грузии, находящимся под международными финансовыми санкциями, является бывший генеральный прокурор страны Отар Парцхаладзе.



В результате бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе, попавший под санкциями США, получил возможность восстановить доступ к банковским счетам в Грузии.





После этого решения и.о. президента Национального банка Натии Турнава, свои посты покинули три вице-президента Нацбанка: Папуна Лежава, Арчил Мествиришвили и Николоз Гагуа, а также пост советника покинул Гиоргии Бакрадзе.



Почему МВФ отложил утверждение второго транша



В июле 2023 года Международный валютный фонд отложил представление Совету директоров второго транша Программы поддержки Грузии. Соответственно, была отложена и процедура утверждения транша советом. Об этом решении написало ведущее мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings в отчете, который был опубликован 14 июля. В отчете отмечается, что отсрочка отчасти связана с «разногласиями по поводу изменений в структуре Национального банка Грузии».



Правительство Грузии и МВФ достигли договоренности о трехлетней Программе поддержки в апреле 2022 года, в результате которой Грузии было выделено 289 миллионов долларов США в виде кредита. Первая часть транша, 40 миллионов, уже освоена. Переговоры о выделении второго транша прошли в мае 2023 года, в ходе которых власти Грузии и представители МВФ договорились, что второй обзор программы будет завершен в июне.



Что касается несогласия с изменениями, внесенными в структуру НБГ, эти изменения в Органическом законе «О Национальном банке» Парламент Грузии принял в ускоренном порядке 9 февраля этого года.



Вето президента



Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 февраля заявила, что наложила вето на поправки в Органический закон о Национальном банке.



Однако 20 июня Парламент преодолел вето президента и утвердил поправки в закон. На их основании 22 июня Натия Турнава была избрана на должность первого вице-президента Национального банка.



До принятия поправок НБГ выразил несогласие с поправками, отметив, что в рамках программы, согласованной с МВФ, важные изменения, касающиеся руководства НБГ, должны быть внесены после предварительных консультаций с представителями МВФ, «в противном случае 3-летняя программа, поддерживаемая МВФ в стране, может затянуться».





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