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Грузия занимает 25-е место в мировом рейтинге экономической свободы
21.09.2023 18:08
Грузия занимает 25-е место в мировом рейтинге экономической свободы и входит в число 41 свободной страны. Отчет за 2023 год охватывает период 2021 года. По сравнению с данными прошлого года Грузия продвинулась на две ступени.
Следует отметить, что по данным 2020 года Грузия находилась на 27 месте в мировом рейтинге, а по данным 2019 года – на 22 месте.
По мнению авторов исследования, при расчете Мирового индекса экономической свободы учитываются пять параметров: «Размер правительства», правовая система и права собственности, сила валюты, свобода международной торговли и регулирование.
Сингапур занимает первое место в мировом рейтинге экономической свободы. Венесуэла находится на последнем месте.
Что касается стран-соседей Грузии, то Армения находится на 33-й позиции в списке, Азербайджан — на 112-й, Турция — на 101-й, а Россия — на 104-й.
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