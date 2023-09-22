

Стали известны компании-претеденты на строительство порта Анаклия

22.09.2023 14:58





До конца года будет выбрана компания, победившая в конкурсе на строительство порта Анаклия, сообщил глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили во время выступления в парламенте. На данном этапе, во второй этап конкурса перешли две компании, и сейчас объявлен последний этап – подача инвестиционных предложений:



«Мы получили 4 заявки, но посчитали, что есть кое-какие недочеты, необходимо было уточнить технические вопросы. Заявки были подготовлены на высоком уровне несколькими компаниями. Одна компания, которая перешла на второй этап – швейцарско-люксембургская, вторая – китайско-сингапурский консорциум, всемирно известная группа ведущих компаний. Что касается двух других претендентов, их квалификация не соответствовала нашим требованиям, и они не смогли пройти в следующий этап».



Российские компании не выразили желания участвовать в конкурсе, заявил министр, отвечая на вопрос депутатов: какие существуют гарантии того, что 49% акций не окажутся в руках России?



«Российские компании в конкурсе не участвовали. Для того, чтобы интересы и влияние России или любой другой страны не доминировали над интересами Грузии и были максимально защищены, а также, чтобы этот порт, любой другой критически важный инфраструктурный проект служил интересам страны и экономики, существует конфигурация, согласно которой у государства будет контроль над важной критической инфраструктурой».





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