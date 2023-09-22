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Американские компании не выразили заинтересованности в строительстве порта Анаклия - министр
22.09.2023 15:10
По словам министра экономики Грузии Левана Давиташвили, американские компании не выразили заинтересованности в строительстве порта Анаклия.
Отвечая на вопрос депутата Романа Гоциридзе, были ли американские компании, среди компаний желающих принять участие в проекте, министр ответил: «К сожалению, нет».
Между тем, Гоциридзе заявил, что западные инвесторы не захотели участвовать в проекте из-за «недавних вредящих действий правительства».
«В итоге, западные инвесторы убедились в том, что не стоит поддерживать отношения с правительством «, — отметил депутат.
Как сообщил сегодня глава Минэкономики Грузии во втором этапе по выбору частного партнера для проекта глубоководного порта Анаклия участвуют две компании: швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум.
По его словам, всего заявки на участие в проекте подали четыре компании.
Не прошли в следующий этап компания из Израиля и из Китая.
Правительство Грузии решило возобновить строительство порта Анаклия заявив, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с «Консорциумом развития Анаклия», обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.
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