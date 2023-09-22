

Американские компании не выразили заинтересованности в строительстве порта Анаклия - министр

22.09.2023 15:10





По словам министра экономики Грузии Левана Давиташвили, американские компании не выразили заинтересованности в строительстве порта Анаклия.



Отвечая на вопрос депутата Романа Гоциридзе, были ли американские компании, среди компаний желающих принять участие в проекте, министр ответил: «К сожалению, нет».



Между тем, Гоциридзе заявил, что западные инвесторы не захотели участвовать в проекте из-за «недавних вредящих действий правительства».



«В итоге, западные инвесторы убедились в том, что не стоит поддерживать отношения с правительством «, — отметил депутат.



Как сообщил сегодня глава Минэкономики Грузии во втором этапе по выбору частного партнера для проекта глубоководного порта Анаклия участвуют две компании: швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум.



По его словам, всего заявки на участие в проекте подали четыре компании.



Не прошли в следующий этап компания из Израиля и из Китая.



Правительство Грузии решило возобновить строительство порта Анаклия заявив, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с «Консорциумом развития Анаклия», обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств.





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