

Грузию не допустили к торгам на российском валютном рынке

22.09.2023 18:22





Иностранные кредитные организации и брокеры из «дружественных и нейтральных стран» будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.



В список вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.



По информации СМИ, изначально планировалось допустить к торгам 44 страны, в том числе Грузию, однако затем список был сокращён до 32 стран.



«Грузии нет в этом списке, потому что все-таки страна вроде бы и недружественная, но и дружественная одновременно. Грузия … должна определиться, будет ли она «дружить» дальше с Российской Федерацией или нет, от этого будет зависеть, будет она в этот список дальше входить», – сказал основатель финансовой школы Андрей Плотников изданию BFM.



В марте 2022 года правительство РФ утвердило перечень недружественных стран. В перечень не вошла Грузия, отказавшаяся присоединяться к санкциям Запада против России.





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