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Замминистра экономики встречала миллионного пассажира в международном аэропорту Кутаиси


24.09.2023   20:58


Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебел принял миллионного пассажира в текущем году.

По данным пресс-службы Минэкономики Грузии, миллионный пассажир прилетел регулярным рейсом авиакомпании WizzAir из немецкого города Франкфурт.

В аэропорту его встретили заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.


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