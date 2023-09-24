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Замминистра экономики встречала миллионного пассажира в международном аэропорту Кутаиси
24.09.2023 20:58
Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебел принял миллионного пассажира в текущем году.
По данным пресс-службы Минэкономики Грузии, миллионный пассажир прилетел регулярным рейсом авиакомпании WizzAir из немецкого города Франкфурт.
В аэропорту его встретили заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.
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