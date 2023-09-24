

Замминистра экономики встречала миллионного пассажира в международном аэропорту Кутаиси

24.09.2023 20:58





Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебел принял миллионного пассажира в текущем году.



По данным пресс-службы Минэкономики Грузии, миллионный пассажир прилетел регулярным рейсом авиакомпании WizzAir из немецкого города Франкфурт.



В аэропорту его встретили заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





