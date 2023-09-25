

НБГ вынес для продажи на аукцион 30 миллионов долларов США

25.09.2023 19:09





Национальный банк продал на аукционе 7 600 000 долларов США. Информацию об этом распространяет Нацбанк.



В частности, по информации НБГ, на состоявшемся 25 сентября валютном аукционе Национального банка Грузии НБГ на продажу было вынесено 30 миллионов долларов США. На аукционе было продано 7 600 000 долларов США, средневзвешенный обменный курс составил 2,6682.





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