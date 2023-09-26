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Примерно 38% иностранных инвестиций в Грузию поступают из офшоров - TIG
26.09.2023 20:22
За январь-июнь 2023 года объем инвестиций из России в Грузию увеличился в 7 раз. Информацию распространяется «Трансперенси Интернешнл-Грузия» (Transparency International — Georgia).
В организации сравнили упомянутые данные с данными за аналогичный период прошлого года. По данным TI, в январе-июне 2023 года из России в качестве прямых инвестиций в Грузию поступило $56 млн.
Как указано в заявлении TI, из 56 млн долларов инвестиций, 27 млн долларов было направлено в сферы финансовой и страховой деятельности, 18 млн долларов в сферу недвижимости, 7 млн долларов в сферу информационных технологий и 4 миллиона долларов в сферу торговли.
«В 2017-2021 годах доля российских инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций, привлеченных Грузией, составила 5%. Однако примерно 38% иностранных инвестиций в Грузию поступают из офшоров, а в некоторых случаях это также связано с деньгами российского происхождения», — пишет TI.
По данным «Transparency International — Georgia», в прошлом, 2022 году из России в Грузию поступило прямых иностранных инвестиций на сумму 108 миллионов долларов, что является рекордным годовым показателем.
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