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ЕБРР опубликовал прогноз экономического роста Грузии


28.09.2023   12:28


Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой прогноз по росту экономики Грузии на 2023 год, повысив его до 6%, передает Trend.

В предыдущем прогнозе, опубликованном в мае 2023 года, прогнозировался рост экономики Грузии на текущий год на уровне 5%.

Однако, прогноз ЕБРР на 2024 год стал менее оптимистичным, снизившись с 5,3% до 4,5%.

Представители банка отметили, что "главные риски снижения связаны с геополитическими факторами". В то же время, в ЕБРР считают, что возможность для Грузии стать кандидатом в члены Европейского союза "может поддержать проведение структурных реформ, способствующих экономическому росту и укреплению экономической стабильности".


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