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После начала войны в Украине в Грузии зарегистрировано 21 326 российских компаний - TIG
29.09.2023 11:47
После начала войны в Украине в Грузии зарегистрировано 21,326 российских компаний, а в январе-июне 2023 года - 6,539 - при этом, за 6 месяцев денежные переводы из России в Грузию выросли на 50%, - это отмечается в исследовании «Международной прозрачности – Грузия» по поводу экономической зависимости Грузии от России.
Согласно отчету, после начала войны в Украине количество российских компаний, зарегистрированных в Грузии, увеличилось в 3 раза по сравнению с 1995-2021 годами.
«После начала войны в Украине в Грузии было зарегистрировано 21,326 российских компаний, что в 3 раза больше числа российских компаний, зарегистрированных в 1995-2021 годах. Непосредственно в январе-июне 2023 года зарегистрировано 6,539 компаний. 95% компаний, зарегистрированных в 2022-2023 годах, являются индивидуальными предприятиями», - говорится в отчете.
Что касается денежных переводов, согласно отчету, за 6 месяцев 2023 года денежные переводы из России в Грузию выросли на 50% и составили 1,1 млрд долларов.
По результатам исследования доля сумм, переведенных из России, в общем объеме переводов составила 47,5%.
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