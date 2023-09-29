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Грузия примет Всемирный день туризма в 2024 году


29.09.2023   22:35


Ежегодный международный форум Всемирный день туризма ООН в 2024 пройдет в Грузии. Об этом сообщила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

"Европейские страны - члены Всемирной туристской организации ООН выразили единодушную поддержку, и в результате Грузии передан титул хозяев Всемирного дня туризма в 2024 году", - сказала Квривишвили, которая приняла участие в форуме Всемирного дня туризма, прошедшего в Эр-Рияде.

Как отметила замминистра, Грузия примет около 3 тыс. ведущих представителей индустрии туризма и сектора авиации. На прошедшем в Эр-Рияде форуме, как сообщается, Квривишвили ознакомила присутствующих с мероприятиями, которые пройдут в Грузии в следующем году.

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября.


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