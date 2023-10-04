

Российский капитал в грузинском бизнесе — оценка рисков

04.10.2023 16:47





Какое влияние Россия и российские деньги имеют на грузинский бизнес и какую опасность это может представлять для Грузии? Этот вопрос рассмотрен в исследовании, презентация которого прошла 3 октября в Тбилиси.



Автор исследования — исследовательский институт ISET. В документе анализируются потенциальные риски, вызванные присутствием российского капитала в различных отраслях грузинской экономики, включая критически важную инфраструктуру.



В частности, в оценены потенциальные риски, связанные с владением российским бизнесом в

восьми отраслях: электроэнергетика, нефть и природный газ, связь, горнодобывающая промышленность и минеральные воды, туризм, банковское дело, строительство и транспорт.



Как выяснилось, объем таких активов особенно велик в электроэнергетическом секторе.



В результате анализа соответствующей международной литературы и проведенных качественных исследований в докладе выделено шесть угроз, которые могут быть связаны с высокой концентрацией российского капитала в рассматриваемых секторах.



Секторальная оценка участия России в грузинском бизнесе

Исследование рассматривает эксплуатацию частного бизнеса враждебными государственными субъектами как гибридную угрозу. Особое внимание в исследовании уделено концентрации российского бизнеса в критически важных отраслях Грузии, которые потенциально включают в себя критическую инфраструктуру, таких как электроэнергетика, связь и морской порт, что по мнению авторов исследования, может привести к серьезным последствиям для безопасности.



Электроэнергия. В этой области наблюдается значительное влияние. Российские предприятия или российские граждане напрямую владеют или контролируют процесс производства, поставки, передачи или торговли электроэнергией.



Нефть и природный газ. В этом секторе наблюдается значительное влияние. Учитывая структуру собственности «Лукойл», а также предыдущие российские связи с «Petrocas», можно, таким образом, проследить заметное влияние, связанное с собственностью в грузинском нефтегазовом секторе.



Коммуникации. В этом секторе наблюдается умеренное влияние. Здесь в учет взяты интересы Фридона Инджия [грузинский политический деятель с откровенными антизападными настроениями, который открыто выступает за более тесные связи с Россией], а также прошлые связи компании «VEON Georgia» с Россией.



Горнодобывающая промышленность и минеральные воды. В этом секторе наблюдается умеренное воздействие. Анализ этой сферы учитывает российские связи нескольких компаний имеющих лицензии (например, IDS Borjomi, RMG).



Банковское дело, туризм, строительство и наземный транспорт. В этих секторах – наблюдается низкое или нулевое воздействие.



Угрозы, вызванные концентрацией российского капитала



Исследование выявило шесть основных рисков, связанных с владением бизнес-активами в Грузии российскими гражданами или российскими компаниями.



По мнению авторов исследования, тесные связи политической и бизнес-элиты России, владение бизнес-активами в грузинской экономике позволят России увеличить свое политическое влияние.



Кроме того, учитывая коррумпированную историю российского бизнеса в Грузии и соседних странах, существует опасность экспорта коррупции. В качестве таких примеров авторы исследования приводят дела об уклонении от уплаты налогов и практику «вращающихся дверей».



Экономическая зависимость – это еще один риск, который подвергает Грузию опасности манипулирования экономическими инструментами, включая цены.



Согласно исследованию, еще одним риском, связанным с бизнес-активами, принадлежащими россиянам, является шпионаж. Такой бизнес может быть использован в качестве канала для передачи конфиденциальной экономической, политической и личной информации.



Еще одним риском являются подрывные действия, поскольку владение российским бизнесом в критически важных секторах может способствовать осуществлению подрывных действий.



Наконец, учитывая международные санкции, введенные против России, в исследовании подчеркивается, что российские компании сами могут стать объектами санкций или инструментами уклонения от санкций.



Как Грузии следует управлять названными рисками?



На основе представленного анализа в рамках исследования были разработаны три рекомендации:



Изучение потенциального воздействия механизма контроля за прямыми иностранными инвестициями



Ряд стран мира уже внедрили ту или иную форму механизма контроля инвестиций. Такой механизм может контролировать только инвестиции в критически важную инфраструктуру или инвестиции, поступающие из враждебного государства.



По мнению авторов исследования, в Грузии было бы разумно ввести механизм контроля за такими инвестициями со стороны России в критически важные отрасли, в случаях когда не менее 10% акций переходят в собственность инвестора.



Однако внедрение такого механизма, наряду с положительным результатом, может принести и экономический ущерб. Именно поэтому в исследовании подчеркивается необходимость углубленной оценки потенциальных результатов, вызванных введением механизма контроля, с учетом реалий Грузии.



Учет рисков, связанных с российскими бизнес-активами, в документах стратегической безопасности



Важно основывать создание механизма контроля прямых иностранных инвестиций на концептуальных документах национальной безопасности, таких как концепция национальной безопасности или документ об оценке угроз.



«На данном этапе концепция национальной безопасности говорит только о военных и гибридных угрозах, связанных с Россией в целом, а документ об оценке угроз недоступен», — читаем в исследовании.



Поощрение реализации реформы критически важной инфраструктуры посредством инклюзивного политического процесса



Согласно исследованию, необходимо осуществить реформу критической инфраструктуры. Это поможет нам выявить аналогичную инфраструктуру и согласовать принципы ее защиты.



Реализация реформы поможет профильным службам детально изучить целесообразность внедрения механизмов инвестиционного контроля в стране.



Данное исследование было подготовлено Исследовательским институтом ISET в рамках Zinc Network и Программы USAID по обеспечению надежности информации.



Георгий Папава, ведущий экономист Исследовательского института ISET, говорит, что враждебные субъекты не должны иметь возможность влиять на экономическое развитие Грузии и благополучие грузинских граждан.



«Главная задача, вероятно, состоит в том, чтобы иметь декларируемую политику относительно того, что такое критически важная инфраструктура, что мы делаем, когда российский капитал концентрируется в такой инфраструктуре, и как мы застрахованы от рисков», — отмечает Папава.



Михаил Бенидзе, директор программы продвижения информационной надежности Zinc Network, считает, что Россия влияет на другие страны, используя различные векторы, в том числе экономического и делового влияния:



«Поэтому особенно важно изучить, какое влияние российский капитал и российская собственность могут оказать на различные предприятия в Грузии, особенно что касается критической инфраструктуры.



Государству необходимо иметь правильное видение и избежать дополнительных рисков. Именно в этом направлении ISET исследовал эти вопросы, и нам очень важно обсудить эти рекомендации и мнения», — говорит Бенидзе.



Материал подготовлен в рамках проекта — «Программа информационной надежности Грузии». Проект реализуется Zink Network. Проект финансируется USAID в Грузии. Взгляды и мнения, выраженные в материале, не обязательно отражают точку зрения донора или организации.



«Netgazeti»

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