

Давиташвили: Грузия смогла обеспечить двузначный экономический рост на протяжении двух лет

04.10.2023 20:50





Грузия смогла не только сохранить экономическую стабильность, но и обеспечить двузначный экономический рост на протяжении двух лет. 2022 и текущий 2023 годы были годами значительного оздоровления и улучшения практически во всех направлениях экономики. В 2022 году зафиксирован рекордный объем экспорта, доходов от туризма и прямых иностранных инвестиций. Динамика экономического роста сохранится и в 2023 году. Средний экономический рост в январе-августе составляет 7%, – об этом министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил в парламенте Грузии.



По словам министра, уровень бедности и безработицы в стране в прошлом году снизился до исторического минимума, а позитивные тенденции на рынке труда усилились. По его же заявлению, в результате, в первом и втором кварталах 2023 года уровень безработицы снизился на 1,4 процентных пункта, параллельно увеличились показатели рабочей силы и занятости.



«Несмотря на текущие вызовы, Грузия смогла сохранить свой суверенный кредитный рейтинг на фоне ухудшения кредитных рейтингов ряда стран. По мнению рейтинговых компаний – Fitch, S&P, Moody's, Грузия обеспечила поддержание рейтинга на уровне показателя до пандемии и преодоление кризисов без ухудшения рейтинга. Вместе с тем, в начале года агентство Fitch повысило прогноз суверенного кредитного рейтинга Грузии со стабильного на позитивный. По оценке рейтинговых агентств, определяющими факторами рейтинга являются надежная и эффективная экономическая политика и индикаторы сильного управления», - заявил Леван Давиташвили.





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