

В 2023 году выработка электроэнергии в Грузии достигла исторического максимума - министр

04.10.2023 21:39





Вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе своего выступления в парламенте страны в формате «Час министра» акцентировал внимание на значительном прогрессе и позитивных тенденциях в энергетической сфере.



Вице-премьер-министр отметил, что за девять месяцев 2023 года выработка электроэнергии за счет энергогенерации Грузии достигла рекордного показателя и исторического максимума — 11,1 миллиарда. достиг кВт/ч. По его словам, рекордными являются и темпы экспорта электроэнергии — 1,5 млрд кВтч.



По его словам, правительство прорабатывает проект строительства четырех ГЭС большой мощности. Среди них проект «Худони ГЭС». По словам Левана Давиташвили, в целях дальнейшего развития проекта в ближайшее время будут завершены технико-экономические исследования альтернативных вариантов и будет выбрана лучшая конфигурация проекта, после чего начнётся процедура отбора инвесторов.



Вице-премьер-министр также обратил внимание на проекты, важные для энергетической стабильности страны, в том числе проект строительства черноморского подводного кабеля электропередачи, а также строительство высокоэффективной парогазовой электростанции мощностью 350-430 МВт в муниципалитете Гардабани.





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