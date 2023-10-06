

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на 5,9%

06.10.2023 13:06





Всемирный банк опубликовал экономический обзор региона Европы и Центральной Азии, в котором представлены прогнозы экономического роста региона и входящих в него стран, включая Грузию.



Согласно отчету, прогнозы экономического роста Грузии в 2023 году скорректированы до 5,9%, то есть в сторону увеличения, за счет сохранения устойчивости потребительских расходов и инвестиций.«В 2022 году Грузия и Армения второй раз подряд стали странами с самой быстрорастущей экономикой среди стран Европы и Центральной Азии», — отмечается в отчете.



Согласно отчету, Грузия сохранила динамику быстрого экономического роста во втором квартале 2023 года, а объем производства, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, увеличился на 7,5%. Прогнозы экономического роста Грузии в 2023 году скорректированы до 5,9%, то есть в сторону увеличения, за счет сохранения устойчивости потребительских расходов и инвестиций.



Приток денежных переводов в последние месяцы снизился, но сохранял стабильность.



Страны Южного Кавказа являются лидерами в регионе Европы и Центральной Азии по уровню дефляции. Резкое снижение цен на импорт продуктов питания и энергоносителей, в сочетании с укреплением местной валюты, является основным определяющим фактором динамики инфляции.



На будущие перспективы могут повлиять различные негативные риски, в том числе замедление денежных потоков и денежных переводов из России, ослабление глобального экономического роста, дальнейшие ограничения на реэкспорт и более длительное, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий», — отмечается в отчете Всемирного банка.







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