

Глава НБГ: Низкие темпы инфляции дают нам возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики

05.12.2023 16:51





«Последние несколько месяцев у нас достаточно низкие темпы инфляции, что дает нам возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики осторожными, умеренными шагами», — заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.



По словам Турнава, политика, направленная на снижение инфляции, была правильной и эффективной.



«Статистика последних месяцев показывает, что политика, направленная на снижение инфляции, была правильной и эффективной. Под этой политикой я имею в виду как ужесточение денежно-кредитной политики Национального банка, так и антиинфляционную политику правительства, включая бюджетную консолидацию и меры, направленные на стимулирование конкуренции. В последние несколько месяцев у нас достаточно низкие темпы инфляции. Гораздо ниже нашего целевого показателя инфляции в три процента. Это дает нам хорошую возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики с осторожными, умеренными ставками. В частности, смягчение денежно-кредитной ставки. Наряду со всем, этот шаг дает возможность облегчить финансовые условия в стране, а также возможность улучшить условия для людей, которые взяли кредит и нуждаются в ларовых ресурсах, снизить проценты по кредиту в лари», — заявила Натия Турнава.







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