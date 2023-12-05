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Глава НБГ: Низкие темпы инфляции дают нам возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики
05.12.2023 16:51
«Последние несколько месяцев у нас достаточно низкие темпы инфляции, что дает нам возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики осторожными, умеренными шагами», — заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
По словам Турнава, политика, направленная на снижение инфляции, была правильной и эффективной.
«Статистика последних месяцев показывает, что политика, направленная на снижение инфляции, была правильной и эффективной. Под этой политикой я имею в виду как ужесточение денежно-кредитной политики Национального банка, так и антиинфляционную политику правительства, включая бюджетную консолидацию и меры, направленные на стимулирование конкуренции. В последние несколько месяцев у нас достаточно низкие темпы инфляции. Гораздо ниже нашего целевого показателя инфляции в три процента. Это дает нам хорошую возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики с осторожными, умеренными ставками. В частности, смягчение денежно-кредитной ставки. Наряду со всем, этот шаг дает возможность облегчить финансовые условия в стране, а также возможность улучшить условия для людей, которые взяли кредит и нуждаются в ларовых ресурсах, снизить проценты по кредиту в лари», — заявила Натия Турнава.
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