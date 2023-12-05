

Давиташвили: Цена на хлеб не повысится, для этого нет никаких предпосылок

05.12.2023 21:44





«Мы можем четко сказать населению, что цена на хлеб не повысится из-за изменения тарифа на коммерческий газ, для этого нет никаких предпосылок», — заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.



Как пояснил Давиташвили, происходит изменение цен в коммерческой части газа и это не регулируемый тариф, это коммерческий сектор, который зависит от цен на нефтепродукты на международных рынках.



«Это не касается населения напрямую, это косвенно влияет на инфляцию. Цена на газ колеблется, и в течение года у нас были значительные снижения, большие сокращения, чем сейчас ожидается увеличение с начала января. Так что эффект от сокращения уже отразился на экономике», — отметил Давиташвили.



Министр еще раз подчеркнул, что это не касается хлебной отрасли.



«Есть также договоренность на этот счет, что у крупных хлебопекарных предприятий есть особые условия, то есть у нас нет и других предпосылок для повышения цен на хлеб, в том числе основанных на цене на газ. Мы также оценили влияние на инфляцию, оно незначительное», — заявил вице-премьер.







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