

В Нацбанке Грузии сообщили о продаже 94 золотых слитков

06.12.2023 12:58





За два дня Национальный банк Грузии продал 93 золотых слитка в 20 граммов и один килограммовый слиток. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Нацбанке.



На первом этапе на продажу были выставлены 100 слитков в 20 граммов и десять килограммовых.



Выпуск золотых сертификатов и продажу золотых слитков Нацбанк начал с 4 декабря. В ведомстве заявили, что в настоящее время инвестиции в золото являются одним из лучших инвестиционных инструментов, который характеризуется высоким уровнем ликвидности и постоянным спросом.



Кроме того, в Нацбанке обратили внимание на то, что сейчас, когда во многих странах растет инфляция и усиливаются геополитические риски, спрос на золото значительно вырос.



Золотые слитки высокой пробы изготовлены Королевским монетным двором Великобритании.



На сайте Нацбанка ежедневно обновляется стоимость золотых сертификатов и слитков. В настоящее время цена золотого слитка 20 грамм составляет 3679 лари (1365 долларов), 1 кг — 183 992 лари (68 304 доллар).





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