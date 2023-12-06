

Турнава: В 2023 году инфляция останется на низком уровне, а в 2024 году она стабилизируется на целевом 3%-ном показателе

06.12.2023 13:45





Денежно-кредитная и валютная политика Национального банка Грузии обеспечит стабильность цен в среднесрочной перспективе, что повысит устойчивость экономики Грузии к возможным потрясениям и будет способствовать стабильному и долгосрочному росту экономики, - об этом исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии Натия Турнава заявила, выступая с докладом в финансово-бюджетном комитете парламента Грузии.



По ее словам, в 2023 году инфляция сохранится на низком уровне, а в 2024 году стабилизируется на целевом 3%-ном показателе.



«Низкая инфляция является результатом сократившихся инфляционных ожиданий и уменьшения местной инфляции на фоне жесткой монетарной политики. Также за последний год укрепление обменного курса лари в сочетании с постепенным снижением воздействия внешних шоков существенно способствовало уменьшению импортной инфляции и привело к понижению общей инфляции.



Следует отметить, что положительный вклад в процесс снижения инфляции внесли политика правительства, направленная на бюджетную консолидацию, и меры, направленные на усиление конкуренции на отдельных товарных рынках», - отметила Натия Турнава.



По ее же словам, по состоянию на ноябрь 2023 года общая инфляция составляет 0,1 процента, а базовая инфляция - 1,8 процента. Согласно текущему макроэкономическому прогнозу Нацбанка, до конца 2023 года инфляция останется ниже целевого показателя в 3%. В итоге, в среднесрочной перспективе инфляция стабилизируется вокруг целевого показателя в 3%. Стоит отметить тот факт, что соотношение кредитной активности к ВВП ниже тренда.



И.о. президента Нацбанка сегодня, в соответствии с органическим законом Грузии «О Национальном банке Грузии», представила в парламентском финансово-бюджетном комитете проект основных направлений денежно-кредитной и валютной политики на ближайшие три года. В проекте приводится уровень целевого показателя инфляции, рассматриваются основные инструменты денежно-кредитной политики, используемые для достижения целевого уровня инфляции, а также текущая макроэкономическая ситуация и риски.





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