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Национальная администрация туризма начала новую маркетинговую кампанию на туристической платформе Expedia
08.12.2023 12:52
Национальная администрация туризма Грузии начала новую маркетинговую кампанию на Expedia, одной из крупнейших туристических платформ в мире.
Информация о туристических направлениях Грузии, зимних курортах, природе, приключенческом туризме и других туристических продуктах будет размещена на сайтах Expedia и ее партнеров, будут подготовлены цифровые баннеры, кампания также будет включать социальные сети.
Целевыми рынками маркетинговой кампании Национальной администрации туризма являются: США, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Expedia имеет более 68 миллионов клиентов по всему миру и объединяет более 200 сайтов онлайн-бронирования в более чем 70 странах. Expedia предоставляет клиентам информацию о трех миллионах туристических объектах, размещении, недвижимости, более чем 500 авиакомпаниях, круизах и компаниях по прокату автомобилей.
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