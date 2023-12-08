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Утверждена документация по предложениям в связи со строительством порта Анаклия


08.12.2023   20:54


Под председательством вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития в министерстве экономики и устойчивого развития состоялось очередное заседание «Комиссии по выбору частного партнера для реализации проекта государственно-частного сотрудничества нового глубоководного порта Анаклия».

По информации Минэкономики, межведомственная комиссия на сегодняшнем заседании обсудила и утвердила документы приглашения к подаче предложений (RFP) квалифицированным кандидатам.

По данным ведомства, указанная документация включает в себя как приглашение для представления предложения, так и проекты концессионного и партнерского соглашений.

«В документе приводятся конкретные характеристики проекта и информация, связанная с активами/имуществом.

Кандидатам также будут направлены проекты концессионных и партнерских соглашений, предложенных государством — они станут предметом переговоров с победителем или кандидатом, вошедшим в шорт-лист на следующем этапе», — говорится в сообщении Минэкономики.


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