

«Cellfie Mobile» с декабря начинает внедрение 5G-сетей в Грузии

08.12.2023 21:12





Стало известно где «Cellfie Mobile», где впервые запустит в Грузии услуги 5G. В декабре этого года, с приходом зимнего сезона, 5G будет доступен в Бакуриани и Гудаури. Шаг за шагом «Cellfie Mobile» 5G охватит другие места в Грузии, включая Тбилиси.



«Cellfie Mobile» — единственный грузинский оператор мобильной связи, выигравший на объявленном аукционе лицензию на внедрение 5G. Кроме того, «Cellfie Mobile» станет первой компанией в регионе, внедрившей сеть 5G.



Новая технология может похвастаться гораздо более высокой скоростью Интернета, чем 4G, обеспечивает более устойчивое подключение и увеличенную емкость по сравнению с сетями предыдущих поколений, открывая бесконечные новые возможности для различных секторов экономики, включая транспорт, здравоохранение, производство и многое другое. По запросу Комиссии по коммуникациям строительство сети 5G ведется с учетом норм, принятых в Евросоюзе, определяющих безопасность сети.



«Cellfie Mobile» представляет 5G с новейшими технологиями от ведущей мировой телекоммуникационной компании Nokia.







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