

Бюджет Тбилиси на следующий год увеличится до 763,354 млрд лари

13.12.2023 13:58





По словам мэра столицы Кахи Каладзе, в следующем году бюджет Тбилиси увеличится до 1 миллиарда 763 миллиона 354 тысяч лари, включая специальный трансфер из госбюджета.



Как отметил Каха Каладзе на заседании правительства мэрии Тбилиси, 31% общего бюджета будет потрачен на инфраструктуру.



«2023 год закончился, и всех интересует, какие проекты будут реализованы и как будет распределяться бюджет столицы на 2024 год. Об этом мы подробно поговорим позже, представим общественности все запланированные проекты, которые намерены реализовать. Прежде всего хочу вам сказать, что бюджет Тбилиси увеличивается и по сравнению с бюджетом 2023 года он будет на 130 миллионов больше. Объем бюджетного проекта 2024 года составляет 1 миллиард 763 миллиона 354 тысячи лари. Среди них специальный капитальный трансфер из государственного бюджета — 500 миллиардов лари. На направление инфраструктуры планируется выделить 547 миллионов 486 тысяч лари, что составляет 31% от общего бюджета», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, в направлении социальной/здравоохранения планируется реализовать программы на сумму 507 миллионов 632 тысячи лари.







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