

Министр финансов: На начало строительства порта Анаклия будет направлено 70 миллионов лари

13.12.2023 20:16





В ходе обсуждения окончательного варианта проекта госбюджета на 2024 год министр финансов Лаша Хуцишвили рассказал о суммах, предусмотренных в бюджете в направлении финансирования порта Анаклия и аэропортов, и сообщил, что для начала процесса строительства порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари.



По его словам, непосредственно в бюджете 2024 года на строительство инфраструктуры порта Анаклия предусмотрено 50 млн лари, которые будут использованы для подготовки к началу строительства водной инфраструктуры, являющейся одной из трех основных составляющих строительства порта, обязательство финансирования которых возьмет на себя государство.



Как отметил Хуцишвили, на строительство водной инфраструктуры в 2023 году выделено 20 миллионов лари, а в общей сложности на начало процесса строительства будет направлено 70 миллионов лари.



«Вместе с тем, объявлен международный конкурс на строительство портовой инфраструктуры и проходит отбор частных партнеров. Для строительства порта Анаклия от государства будут выделены дополнительные средства в соответствии с разработкой проекта и взятыми на себя инвестором обязательствами», - заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.



Кроме того, по его словам, в 2024 году в направлении аэропортов запланировано финансирование в размере 67 млн ​​лари, в том числе: начнется строительство взлетно-посадочной полосы Кутаисского международного аэропорта; завершится реконструкция Телавского аэропорта; будет завершено изучение вопроса строительства нового Тбилисского аэропорта, технико-экономическое исследование и начнется подготовка детального проекта.





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