

Хуцишвили: В 2024 году расходная часть сводного бюджета Грузии составит 28,7 млрд лари

13.12.2023 21:06





По информации министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, общий объем расходной части сводного бюджета в 2024 году составит 28,7 млрд лари.



По его словам, 30% от общей суммы или более 8,6 миллиарда лари будут направлены на финансирование социальных и медицинских программ; 3,6 миллиарда лари, то есть 13% бюджета — на финансирование программ образования и науки; 10% – 2,9 млрд лари на финансирование обороны и безопасности; аналогичная сумма пойдет на обслуживание и погашение государственного долга; на экологические и сельскохозяйственные программы выделено 1,2 миллиарда лари, на финансирование культуры и спорта – 940 миллионов лари.



По словам министра, на финансирование инфраструктурных проектов предусмотрено более 7 миллиардов лари.



Всего на указанные программы и проекты будет направлено 88 процентов бюджетных ресурсов, а 12 процентов — на финансирование всех остальных ведомств и программ, включая суды, ЦИК, парламент, зарплаты муниципалитетов и другие.







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