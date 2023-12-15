

Представители грузинского бизнеса ожидают, что доля европейских инвестиций, торговли и туристов в Грузии увеличится

15.12.2023 19:14





Представители грузинского бизнеса ожидают, что после получения статуса кандидата доля европейских инвестиций, торговли и туристов в Грузии увеличится.



Как сообщил Первому каналу Грузии исполнительный директор Бизнес-совета Евросоюз-Грузия Георгий Качарава, интерес иностранных инвесторов к Грузии и оценка Грузии в кредитных рейтингах возрастут.



«Со стороны иностранных инвесторов повысится привлекательность нашей страны. Также весьма вероятно, что оценка Грузии в кредитных рейтингах очень скоро повысится. Кроме того, важно, чтобы был создан механизм поддержки подготовки к вступлению, включающий важные направления. Эта помощь затронет широкий круг наших граждан, включая студентов, ученых, малых и средних предпринимателей, фермеров и так далее. Сумма помощи может составить более полумиллиарда евро в общей сложности на 3-4 года, что станет очень важной поддержкой для страны. Кроме того, мы должны использовать те возможности, которые страна получает в результате статуса кандидата. Кроме того, появится возможность развивать инфраструктурные проекты. Я думаю, что совместными усилиями правительства Грузии, бизнес-сектора и донорских организаций мы сможем добиться интересных результатов в ближайшем будущем», — заявил Георгий Качарава.







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