

Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год

15.12.2023 19:23





Сакребуло (городское собрание) Тбилиси утвердило бюджет столицы на 2024 год.



Общий объем бюджета составит 1 763 354 000 лари, что на 131 миллион лари больше бюджета 2023 года. Отсюда собственные доходы муниципалитета составляют 1 254 000 000 лари, а 500 000 000 лари – это специальный трансферт, полученный из государственного бюджета.



Кроме того, в 2024 году донорское финансирование составит 63 миллиона лари. Налоги в доходной части бюджета составляют 918 миллионов лари. Из них налог на имущество составляет 275 миллионов лари, из которых 225 миллионов лари запланировано на налог на имущество предприятий, 30 миллионов лари — на налог на имущество физических лиц и 20 миллионов лари — на земельный налог.



Налог на добавленную стоимость (НДС) запланирован в размере 643 миллионов лари. Из других доходов муниципалитет запланировал 280 миллионов лари. В том числе, доходы от имущества – 9 миллионов лари, проценты – 3 миллиона лари, аренда – 6 миллионов лари, продажа товаров и услуг – 165 миллионов лари; из местных разрешительных сборов – 18 миллионов лари; 70 миллионов лари запланировано на оплату игорного бизнеса, 75 миллионов лари на доходы от клининга и 55 миллионов лари на приватизацию.



Сумма расходов, которые предстоит осуществить по направлению инфраструктуры, составляет 547 миллионов лари, что на 31 миллион лари больше расходов, понесенных в этом направлении в 2023 году. Что касается социального направления и здравоохранения, то планируется осуществить проекты и программы на сумму 507 лари.







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