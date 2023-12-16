Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между Кутаиси и Копенгагеном начались прямые регулярные авиарейсы


16.12.2023   21:37


С сегодняшнего дня авиакомпания Wizz Air увеличила количество самолетов на базе Кутаисского международного аэропорта до четырех единиц и начала выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Кутаиси-Копенгаген-Кутаиси. Информацию распространяет Объединение аэропортов Грузии.

Рейсы по маршруту будут выполняться дважды в неделю.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна