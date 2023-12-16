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Между Кутаиси и Копенгагеном начались прямые регулярные авиарейсы
16.12.2023 21:37
С сегодняшнего дня авиакомпания Wizz Air увеличила количество самолетов на базе Кутаисского международного аэропорта до четырех единиц и начала выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Кутаиси-Копенгаген-Кутаиси. Информацию распространяет Объединение аэропортов Грузии.
Рейсы по маршруту будут выполняться дважды в неделю.
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