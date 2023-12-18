

Бизнесмен из Азербайджана решил построить в Батуми 7 небоскрёбов

18.12.2023 13:04





Редакция Batumelebi получила в свое распоряжение план строительства семи небоскребов в районе Кахабери в центре Батуми. Их собирается возводить бизнесмен Эмин Учар.



Соответствующие документы уже поданы в управление архитектуры мэрии Батуми, и автором проекта является бывший руководитель управления градостроительства и политики застройки мэрии Батуми, Мириан Метревели.



По предоставленной информации, компания Эмина Учара «Maqro Group», владеет более восьми гектарами территории в Батуми. Планируется возведение многофункционального комплекса из семи зданий с максимальным количеством этажей до 50, включая жилые, коммерческие, гостиничные, развлекательные и зеленые зоны.



Для осуществления проекта компании необходимо согласование с мэрией относительно превышения коэффициента К2. Поэтому запрошено официальное задание на подготовку детального плана застройки участка.



Мэр Батуми, Арчил Чиковани, выдал распоряжение начать административное производство и подготовить детальный план застройки. Ожидается утверждение документа батумским Сакребуло [городским советом].



«Maqro» — компания, основанная в 2012 году в Грузии, 100% которой владеет бизнесмен Эмин Учар. Он владеет несколькими компаниями в Грузии, включая «Макро Констракшен», «Макро Фуд» и «Макро Туризм». С 2012 по 2016 год конгломерат Maqro пробрела дополнительную недвижимость на 27 млн.



В компании заявляют, что всего в Грузию они инвестировали порядка 270 миллионов долларов США. Речь не только о фабрике, строительстве и туризме в Батуми.



Maqro принадлежит Green Budapest — жилой комплекс на 350 квартир в центре Тбилиси и комплекс Green Diamond, при оценочной стоимости более 120 млн. долларов США.



Кроме этого Maqro запускает Swissotel совместно с Accor. Открытие запланировано через пару недель. В центре Тбилиси, т.н. «старом городе» компания Учара владеет двумя гостинцами: Mercure, [открылся в 2015 году] и Ibis, который начал принимать гостей в 2017-м.



Свою предпринимательскую деятельность он начал в Азербайджане, в Нахичеванской области. Известно о связях с азербайджанским государственный деятелем, бывшим главой Нахичеванской АР Васифом Талыбовым.





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