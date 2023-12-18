

Институт Cвободы: Транспортная компания выплатила импортеру российской продукции 1 489 710 лари

18.12.2023 15:09





По данным НПО "Институт свободы", Тбилисская транспортная компания, принадлежащая мэрии Тбилиси, выплатила импортеру российской продукции в Грузию по двум тендерам 1 489 710 лари.



По информации НПО, в мае 2023 года ООО «Тбилисская транспортная компания» объявила тендер на закупку запасных частей для различных транспортных средств и железнодорожных строительных материалов. За два дня до окончания тендера в нем приняла участие только одна компания – Bethan Ltd. В результате компания победила без конкурса и получила за работы 945 610 лари.



13 октября 2022 года эта же компания выиграла еще один тендер стоимостью 544,1 тыс. лари.



По данным организации, ООО "Бетани" зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью с 2003 года. Владельцем 100% акций компании является Лери Мосашвили. "Институт Свободы" расследовал оба тендера и установил, что указанная компания импортирует в Грузию российскую и белорусскую продукцию и сотрудничает с тринадцатью компаниями страны-оккупанта.



"Институт Свободы" также называет российские компании, с которыми сотрудничает Bethany Ltd.



«Средства грузинского бюджета направляются компаниям оккупирующего государства. В данном случае мы выплатили экономической вертикали Кремля через ООО «Бетани» по заказу ООО «Тбилисская транспортная компания» в общей сложности 1 489 710 лари. Характеристика товары, подлежащие закупке, включая происхождение", - читаем в заявлении Института Свободы.





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