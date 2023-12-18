

Экономика Грузии выросла в три раза - премьер-министр

18.12.2023 16:22





За последние 11 лет, за время правления «Грузинской мечты», национальная экономика страны выросла в три раза, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя годовой отчет правительства.



По словам премьера, до прихода к руководству «Грузинской мечты» главным способом заполнения бюджета был рэкет бизнеса, при этом была высокой бедность.



«Хочу напомнить общественности, какую экономику приняла «Грузинская мечта» в 2012 году. Напомним, что тогда главным способом заполнения бюджета был рэкет бизнеса, бедность была высокой, составляла почти более 30%, безработица - столько же. В стране не существовало никакой перспективы. Бизнес был демотивирован, у бизнеса были только негативные прогнозы и ожидания. В стране был установлен автократический режим, несправедливый, который угнетал граждан, граждан, прошедших войну, граждан, прошедших ту войну, которой не смогло избежать то правительство, и 20% оккупированы.



Тогда вся экономика страны, ВВП составлял около 27 млрд. лари, в этом году ВВП составил 80 млрд. лари, в 2024 году будет 86 млрд. лари. За последние 11 лет, при правлении «Грузинской мечты» национальная экономика страны выросла в три раза, с 27 млрд. лари до 86 млрд. лари. В 2012 году бюджет составлял более 8 млрд., около 8 млрд. 500 миллионов, в будущем году он составит 28 млрд. 700 миллионов , мы и тут почти утроили бюджет за последние 11 лет. За последние 11 лет общий бюджет нашей страны увеличился на 20 млрд.», - отметил Гарибашвили.



Как отметил премьер-министр, по классификации Всемирного банка Грузия перешла в число стран с доходом выше среднего.



«Последние 2 года были очень важными. У нас был двузначный экономический рост. И в этом году, несмотря на большие вызовы и катаклизмы, которые происходят в регионе и мире, нам удалось увеличить экономику нашей страны более чем на 10% за последние 2 года. В этом году у нас экономический рост в пределах 7%. Нам удался полный контроль инфляции, инфляция ниже целевого показателя. Опустилась ниже 1%. Это давление полностью снято. Главным вызовом в прошлом году были цены и рост инфляции, эти риски и угрозы полностью сняты, можно с гордостью сказать, результат работы в этом году - управление инфляцией и контроль над ней. По классификации Всемирного банка, Грузия перешла в число стран с доходом выше среднего», - отметил премьер.





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