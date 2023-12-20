

Нацбанк снижает ставку монетарной политики на 0.5 процентных пункта, до 9.5%

20.12.2023 13:57





Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение о снижении ставки монетарной политики (ставки рефинансирования) на 0.5 процентных пункта. Ставка монетарной политики составляет 9.5%. По информации Нацбанка, инфляция в Грузии в ноябре этого года снизилась больше ожидаемого, и составила 0,1%.



«Базовая инфляция также сохранила тенденцию к снижению и в ноябре равнялась 1,8 процента. Низкие показатели инфляции обусловлены как местными, так и внешними факторами. В результате жесткой монетарной политики инфляционные ожидания убывают. При этом инфляция продукции местного производства поэтапно приблизилась к целевому показателю в 3 процента и составила в ноябре 3,8 процента», - говорится в информации.



В ней отмечается, что наряду с положительными тенденциями, следует отметить и инфляционные риски.



«Учитывая инфляционные риски, ставка монетарной политики, несмотря на снижение, по-прежнему остается на высоком уровне, и Национальный банк продолжит ее нормализацию лишь медленными темпами, в соответствии с обновленными прогнозами инфляции», - отмечается в информации.



Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 31 января 2024 года.





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