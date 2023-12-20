

Турнава: Поэтапно, очень осторожными шагами мы продолжаем смягчать монетарную политику

20.12.2023 17:04





По заявлению исполняющей обязанности президента Национального банка Грузии Натии Турнава, с учетом уровня инфляции и существующих прогнозов, смягчение ставки монетарной политики продолжится очень осторожными шагами.



«В связи с тем, что уровень инфляции ниже, чем наши прогнозы, мы продолжаем смягчать нашу монетарную политику осторожными шагами. Если в будущем не будет неожиданных внешних шоков или рисков, мы продолжим постепенно смягчать монетарную политику», — заявила Натия Турнава.



По словам Натии Турнава, основной задачей НБГ является обеспечение стабильности уровня цен. Именно поэтому текущие экономические процессы, финансовые рынки, факторы окружающей среды и прогнозы инфляции рассматриваются очень детально.



«Особенно важно, что уровень местной инфляции также низкий и близок к нашим целевым 3%-ам. Эти прогнозы и реальная ситуация позволяют нам продолжать такое смягчение монетарной политики осторожными шагами», — сказала Натия Турнава.





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