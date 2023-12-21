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Со 2 мая AUSTRIAN AIRLINES начнет выполнять рейсы в Тбилиси, билеты уже в продаже
21.12.2023 16:54
Со 2 мая 2024 года авиакомпания AUSTRIAN AIRLINES начнет выполнять рейсы в Тбилиси.
По информации Объединения аэропортов Грузии, авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы по направлению Вена-Тбилиси-Вена с частотой 3 раза в неделю.
«Мы уже видим первые результаты статуса кандидата на членство в ЕС, что способствовало успешному завершению заключительного этапа переговоров с AUSTRIAN AIRLINES», — заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
С сегодняшнего дня авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.austrian.com.
Компания AUSTRIAN AIRLINES, основанная в 1957 году, является дочерней компанией Lufthansa Group, официального перевозчика Австрии. Авиакомпания-член Star Alliance выполняет рейсы по 120 направлениям в 55 стран. В ее парке 65 самолетов, большая часть из которых — воздушные суда типа Airbus A320.
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